Школьник ударил ножом одноклассника во время урока в Башкирии

Девятиклассник ранил сверстника ножом во время урока в Башкирии

Инцидент произошел во время урока в одной из школ Кушнаренковского района 2 сентября. В ходе возникшего конфликта 14-летний подросток сильно ранил одноклассника ножом. Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, медики оказывают необходимую помощь.

Нападавшего задержали. Назначено внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.

"Сейчас он дает объяснения. Рядом с ним находятся родители", - рассказала в региональном главке МВД.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продложается.