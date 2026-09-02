"Он ушел на дно": Наталья Фриске раскрыла самую страшную деталь в семейной трагедии

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья сообщила о горе в семье. Их домашний любимец трагически погиб, упав в колодец.

Фриске совершенно опустошена и даже не знала, как сообщить страшную новость маленькой дочке Луне. "Никто даже подумать не мог, что он туда побежит… Отец просто убит горем, это был его любимый пес, он так его любил, а я не могу себе простить, что не забрала его на днях…" - призналась раздавленная Наталья.

Теперь в своем официальном телеграм-канале она поделилась тем, что больше всего ее беспокоит в этой семейной трагедии. "Самое страшное, мы не можем его достать, он ушел на дно, его не видно…( Я не понимаю пока, как достать его. Если я его увижу, я умру, наверное. Весь день в груди жмет", - поделилась переживаниями Фриске.

Спустя несколько часом Наталья вышла на связь и со слезами сообщила, что не знает, куда обращаться за помощью, потому что в службе 112, куда позвонила Фриске, ей сказали, что подобные услуги не оказывают. В комментариях многочисленные фанаты предположили, что женщине следует обратиться в частные организации.

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