Названо имя влиятельной покровительницы Чулпан Хаматовой: "Пиарила, надувала и раздувала"

Чулпан Хаматова покинула Россию в 2022 году. За границей стать успешной актрисой она не смогла. И этому есть объяснение. На родине у артистки был очень влиятельный покровитель, который "вылепил" из посредственности звезду.

Имя человека, "пропихнувшего" Хаматову, назвал Сергей Соседов. Критик не видит у актрисы таланта и открыто сомневается в ее профессиональном мастерстве. По словам Соседова, Чулпан прославилась только благодаря народной артистке СССР Галине Волчек. Своим статусом Хаматова обязана бывшему худруку "Современника". Если бы не Волчек, сегодня о Чулпан никто и не знал бы.

"Зачем она ее пиарила, надувала и раздувала? А она именно надувала, как шар!"— возмутился журналист.

Галины Волчек нет в живых уже почти семь лет. Видимо, лишившись влиятельной покровительницы, актриса и задумала план побега из России. Хотя на тот момент она уже не нуждалась в протекции, имя Чулпан было у всех на слуху.

Напомним, звезда театра и кино сама хвасталась, что в Москве у нее остались друзья, которые при необходимости помогут ей вернуться на родину. Имена этих людей Хаматова не назвала, но подчеркнула, что они имеют большое влияние.

Между тем, по слухам, Чулпан за границей едва сводит концы с концами. Ради заработка она соглашается участвовать в сборе денег для Украины, появляясь на званных вечерах не в качестве актрисы, а как символ предательства.