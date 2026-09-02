Роспотребнадзор: в Россию идут новые геноварианты гриппа

Очередная Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа стартовала — вакцины уже начали поступать в регионы России. Об этом рассказали в среду, 2 сентября, в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, по сравнению с предыдущим эпидемиологическим сезоном в составе вакцин сменились все три штамма. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует включать следующие штаммы вирусов гриппа: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

Главный санитарный врач России Анна Попова, которую цитирует ТАСС, уточнила, что на американском континенте наблюдался подъем гриппа A(H3N2), а в азиатской части мира — A(H1N1). В Россию, вероятнее всего, придут оба варианта гриппа, сменившихся штамм, к которым у россиян должного иммунитета нет.

Вакцинация против гриппа остается самым надежным способом профилактики. Особое внимание уделяется детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и медицинским работникам.

Ранее академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что самой опасной инфекцией на планете остается грипп, который каждый сезон уносит гораздо больше жизней, чем "всякие страшные названия: денге, Эбола". Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями начнется уже в сентябре, поскольку дети вернутся в организованные коллективы.