Госавтоинспекция Москвы предупредила о частых выходах лосей на дороги

На автодорогах появились лоси — встреча с таким крупным животным может стать смертельно опасной, поэтому от водителей требуется предельная внимательность и осторожность.

Как уточняет Госавтоинспекция Москвы в своем MAX-канале, осень — время активного движения диких животных, поэтому лоси всё чаще выходят на проезжую часть.

Так, 1 сентября на 106-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение автомобиля Toyota с лосем, животное погибло. 2 сентября другой лось выбежал на проезжую часть на 23-м километре Киевского шоссе и застрял в металлическом ограждении. Аварий удалось избежать, но вызволять животное пришлось целой команде специалистов.

ГИБДД напоминает: при появлении животного на дороге не нужно пытаться его объехать на высокой скорости — это частая причина выезда на встречку и опрокидывания машины. Следует снизить скорость и плавно затормозить. В темноте автомобиль должен идти на меньшей скорости.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в свою очередь, рассказал, где особенно высок риск встречи с лосями на дорогах: на МКАД в районе "Лосиного острова" и Измайловского лесопарка, а также в ТиНАО, где много лесов и рек, и на вылетных магистралях рядом с зелеными зонами.

Встречи с дикими животными нередки не только в столичном регионе. В Смоленской области 31 августа 75-летний водитель автомобиля ВАЗ-2131 сбил лося. Водитель и его 70-летняя пассажирка получили травмы. В Рязанской области в районе села Константиново лось выбежал на дорогу, водитель не успел среагировать, но при столкновении машины с животным выжил.

Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш рассказал в беседе с "Радио 1", что при встрече с лосем важно проявить осторожность, чтобы не спровоцировать агрессию животного. Лучше всего остановиться и дождаться, пока животное самостоятельно уйдет с дороги. Опасно пытаться прогнать зверя с дороги сигналами клаксона, а также пытаться выйти из автомобиля ради селфи с лосем.