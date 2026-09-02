Путин прибыл во Владивосток

Из Киргизии Владимир Путин направился во Владивосток. В ходе двухдневной рабочей поездки президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, откроет несколько предприятий и примет участие в Восточном экономическом форуме.

Программа, как обычно, насыщенная. Прямо в аэропорту глава государства начал общение с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой - у них запланирована рабочая встреча. В графике Путина - множество двусторонних переговоров с иностранными гостями ВЭФ. Сегодня - с главой правительства Монголии и вице-премьером Китайской народной республики. А завтра российский лидер выступит на пленарном заседании форума.