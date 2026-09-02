Не спешите с обрезкой: как подготовить малину и смородину к зиме в Подмосковье

Эксперты-агрономы не рекомендуют спешить с обрезкой кустов, это может навредить малине и смородине. Почему не стоит торопиться и когда будет самое время?

Слишком раннее срезание ветвей лишит кусты "запаса" полезных веществ, которые создаются листьями до опадания: у малины оставшиеся листья продолжают синтез питательных веществ, необходимых для зимовки. Кроме того, поспешную обрезку порой делают до окончательного листопада — травмируя почки. У смородины аналогично: удаляя ветви преждевременно, можно ослабить куст перед холодами, лишив его защитных сил. Поэтому оптимальное время — после опадения листвы, но перед устойчивыми морозами, пишет Day.ru.

Как подготовить малину к зиме

1. Дифференцируйте сорта

У летней малины отплодоносившие двухлетние побеги удаляют ближе к корню в конце сентября.

У ремонтантной малины — все годичные побеги удаляют (оставляют "пеньки" 5—6 см), поскольку урожай будет уже на молодых побегах. Также вырезают сломанные, слабые и повреждённые стебли.

2. Пригибание и укрытие

После обрезки стебли аккуратно пригибают к земле, фиксируют на опоре или вбивают колышки — чтобы не сломались под снегом. Можно укрыть агроволокном, лапником или опилками.

3. Подкормка и полив

В середине-конце сентября под малину вносят фосфорные и калийные удобрения, избегая азота. Новую мульчу или компост размещают после обрезки.

Как подготовить смородину к зиме

1. Обрезка (санитарная и омолаживающая)

Удалите сухие, повреждённые, загущающие ветки. У чёрной смородины вырезают побеги старше 5 лет, а молодые приросты укорачивают примерно на треть. У красной и белой — вырезают ветви старше 6 лет, оставляют 10—14 здоровых побегов.

2. Стягивание и укрытие

После формирования куста ветви можно аккуратно связать (шпагатом, "по спирали") для устойчивости к ветру и снега. В особенно холодных районах кусты можно пригнуть и накрыть нетканым материалом.

3. Подкормка, полив, обработка

Осенью внесите органику, фосфор и калий (перегной, суперфосфат, сернокислый калий). Обеспечьте достаточный полив, особенно в сентябре, если осень засушливая. Перед зимой можно обработать кусты 1% раствором медного купороса или другой фунгицидной профилактикой.