Роспотребнадзор в Москве проведет день открытых дверей для предпринимателей

День открытых дверей для предпринимателей пройдёт в управлении Роспотребнадзора по Москве. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на сообщение ведомства.

День открытых дверей состоится в четверг, 3 сентября. Предпринимателей проконсультируют начальники отделов территориальных отделов управления Роспотребнадзора и другие специалисты.

"3 сентября 2026 года с 12:00 до 16:00 управление Роспотребнадзора по Москве и территориальные отделы управления в административных округах проводят день открытых дверей для предпринимателей", – говорится в сообщении.

Предварительная запись не нужна, с собой необходимо взять паспорт.