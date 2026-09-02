Россиянин получил 14 лет колонии за финансирование военнослужащего ВСУ

Краснодарский краевой суд приготовил россиянина со шведским гражданством к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тысяч рублей за государственную измену.

Его признали виновным в финансировании военнослужащего ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что Максим Артемов 1978 года рождения ранее был осужден за разбой. Отбыв срок, в 2002 году он иммигрировал в Швецию, где получил гражданство этой страны. В 2021 году он переехал в Одессу. В 2024 году со своего счета в шведском банке Revolut он выпонил перевод украинскому военному.

Артемова задержали во время очередного визита в одном из российских международных аэропортов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Камчатки, которая снабжала данными иностранную разведку.