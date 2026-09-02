Меган Маркл и принц Гарри уже испортили жизнь соседям: они получили "письма счастья"

26 августа принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

Сообщается, что супруги сняли частный дом в Котсуолдсе. Предполагается, что Арчи и Лилибет будут посещать закрытую школу неподалеку. Собственно, именно со школой и случился скандал. Гарри и Меган уже успели испортить жизнь соседям, судачат в Сети.

Все началось с того, что королевский комментатор Кинси Шофилд рассказала, что родителям в районе Котсуолдс пришло уведомление от администрации школы. Выяснилось, что в учебном учреждении ввели новые правила, чтобы обеспечить всем ученикам "безопасную, счастливую и приватную обстановку".

В частности, объявили запрет на съемку с телефонов на любых школьных мероприятиях, также снимать других детей на территории учреждения, а еще нельзя публиковать в соцсетях фото, видео или сведения об учениках и их семьях.

Шофилд отметила, что в письме прямо говорилось, что школа стремится создать такие условия именно из-за того, что время от времени в учебном заведении появляются семьи, вызывающие интерес СМИ. И хоть имен принца Гарри и Меган Маркл не было названо, интернет-пользователи немедленно сделали вывод, что именно из-за них повышены меры безопасности.

Самое интересное, что после распространения этих "писем счастья" среди родителей привилегированного Котсуолдса принц Гарри и Меган Маркл якобы передумали отправлять Арчи и Лилибет в ту самую школу, передают местные СМИ.

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