Российские власти не допустят каких-либо значимых перерывов в работе гражданской авиации. В этом заверил министр транспорта России Андрей Никитин в ответ на угрозы киевского режима.

Как подчеркнул политик, Минтранс работает в тесном контакте с Министерством обороны и Росгвардией: "Все эти угрозы учитываем, мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на всё это есть ответы".

Никитин отметил, что никаких особых мероприятий в связи с недавним заявлением предводителя киевского режима Владимира Зеленского о гражданской авиации в России не планируют — необходимости в специальных совещания нет, поскольку "на все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть" (цитаты по ТАСС).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что заявления, которые позволяет себе главарь киевского режима против России, — это сплав государственного механизма с террористическими методиками, причем делается это на деньги Запада.

Высказался "про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России" также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он повторил тезис президента России Владимира Путина о том, что с террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием.