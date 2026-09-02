Российских лыжников допустили к международным стартам в нейтральном статусе

Российские лыжники и сноубордисты вернутся к участию в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.

Эту информацию подтвердил в среду, 2 сентября, российский министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Как уточнил политик, наши лыжники "с этого сезона возвращаются", однако пока без национального гимна и государственного флага, поскольку "сразу всё сложно отвоевывать, когда мы несколько лет находились за бортом мирового спорта".

Министр, которого цитирует "Матч ТВ", выразил убежденность в том, что "наши атлеты будут завоевывать медали, покажут мастерство, докажут, что это безопасно".

Между тем продолжается неразбериха с допуском российских фигуристов к международным стартам. Международный союз конькобежцев (ISU) лишил нейтрального статуса Марка Кондратюка — чемпион Европы 2022 года не сможет выступить на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

Вслед за этим Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что доводит до сведения спортсменов из России и Беларуси случаи, когда они признаны не соответствующими требованиям для получения нейтрального статуса. От разъяснений по ситуации с Кондратюков спортивные функционеры отказались, заявив, что "комментировать отдельные случаи было бы некорректно" (цитаты по ТАСС).