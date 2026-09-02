Домогаров заговорил о трагедии Маши Кончаловской: молчал 10 лет, пока не столкнулся с подлостью режиссера

Маша Кончаловская получила серьезную травму головы в ДТП в 2013 году. За рулем автомобиля в тот момент был ее отец. Семья режиссера тщательно скрывает всю информацию о девушке, доподлинно не известно, вышла ли она из комы.

Когда произошла трагедия, коллеги поддержали Андрея Кончаловского. Среди тех, кто помог режиссеру справиться с горем, был Александр Домогаров. Но когда несколько лет спустя в семья актера произошло несчастье, режиссер обошелся с ним очень некрасиво.

Пять лет назад у бывшей жены Домогарова Ирины Гуненковой обнаружили рак. Александр Юрьевич делал все, чтобы помочь матери своего сына. Актеру приходилось совмещать работу и уход за больной женщиной. В это нелегкое время Андрей Кончаловский отвернулся от коллеги. Режиссер убрал Домогарова из своих спектаклей.

"Когда заболела Ирина, мы вместе с сыном за ней ухаживали. Конечно, это отнимало силы. И в это же время Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием. А он — нет", — посетовал артист вскоре после смерти Гуненковой. В интервью "КП" он затронул тему, о которой молчал 10 лет. Никто из артистов ранее не высказывался о трагедии Маши.

Напомним, семья Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой пережила страшное ДТП осенью 2013 года. Во время отдыха во Франции режиссер не справился с управлением авто и угодил в аварию, сам он не пострадал, но его дочь получила тяжелую травму головы, впала в кому. На тот момент Маше было 14 лет.

Французские врачи говорили, что девочка не выживет. Семья перевезла ее в Россию. По слухам, в доме режиссера оборудована специальная комната по типу больничной палаты, в которой есть все необходимое для поддержания жизни Маши. В каком состоянии сегодня наследница звездного семейства — неизвестно.