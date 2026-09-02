"Гол как сокол": SHAMAN признался, что живет у Мизулиной

Екатерина Мизулина и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) оформили отношения в Донецке в 2025 году.

Интересно, что в Сети многие пользователи не верят в искренность отношений пары. В новом интервью Ярослав прокомментировал это, заявив, что их с Екатериной связывают чувства. "Многие до сих пор не верят в нашу свадьбу. Говорят, все это фейк, не по-настоящему. Мы расписались в прошлом году, 3 ноября", - отметил Дронов.

При этом лишь недавно пара устроила небольшой "свадебный ужин", как выразился певец, на который оказались приглашены только самые близкие. "Никаких торжеств. Сейчас не то время. Да и ни к чему", - отрезал SHAMAN.

Супруги живут у Екатерины Мизулиной. Оказалось, пока у артиста нет собственной квартиры в Москве. Певец не может решить, какое конкретно жилье ему нужно: загородный особняк или квартира в столице. По словам Ярослава, он пока "гол как сокол".

"Надо что-то приобрести, но на это нужно время. Это же целая история. Выбирать, ездить… Пока не знаю, чего я хочу. Может быть, загородный дом, может, квартира. Надо, чтобы еще и с работой совпадало, удобно было. А то возьмешь загородный дом — кто за ним смотреть будет? Катя тоже постоянно работает. Может быть, квартира для нас удобнее. Я еще не решил. Пока я гол как сокол. Мой дом — вся Россия", - заявил артист "КП".

Ярослав щепетилен в финансовых вопросах, но для семьи денег не жалеет. "Люблю делать подарки в неограниченном количестве. Своей команде, близким, родителям. У меня сейчас дед не очень себя хорошо чувствует. Нужно ему лечение оплатить, подарки приготовить, побаловать его", - сообщил певец.

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