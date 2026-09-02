Главу детского хосписа "Дом с маяком" задержали в Москве

Основательницу детского хосписа "Дом с маяком" Лиду Мониаву задержали в Москве по подозрению в распространении фейков о российской армии.

Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет, в ее доме прошел обыск. Обвинение главе благотворительного фонда пока не предъявлено, сообщил РБК ее адвокат Михаил Бирюков.

Ранее Мониава уже привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Поводом стали посты в социальных сетях. В феврале ее оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Детский хоспис "Дом с маяком" оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым. Фонд с одноименным названием работает с 2018 года, в 2025 году он приостановил работу.