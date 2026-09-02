Российская армия в ходе специальной военной операции освободила Святогорск в ДНР и взяла под контроль населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области.

Как уточнило в среду, 2 сентября, Министерство обороны России в своем MAX-канале, решительными действиями отличились подразделения группировок "Запад" и "Север" соответственно.

Кроме того, российские бойцы ведут зачистку освобожденного Святогорске в Донецкой Народной Республике от украинских националистов, которые прячутся по подвалам.

Ранее начальнику Генштаба России Валерию Герасимову доложили, что российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии — наступление ведется на всех направлениях. Генерал отметил успехи в освобождении российских регионов и поставил задачи на дальнейшие действия.

Между тем аналитики европейских спецслужб считают, что Украина потеряет весь Донбасс в 2027 году — к началу этого года российская армия может достичь окраин Краматорска и Славянска, которые представляют собой центр последнего крупного украинского оборонительного пояса в Донбассе.