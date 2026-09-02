Украина не может противостоять атакам российских военных, в которых используются новые реактивные беспилотники для поражения важных объектов.

Как пишет The Economist, новые российские дроны "летают гораздо быстрее", а украинская армия до сих пор не придумала "экономически эффективного средства противодействия", хотя БПЛА поражают "высокоценные" объекты.

Западные эксперты полагают, что проблемы Украины будут лишь усугубляться. С этим согласна еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос — она заявила, что предстоящая зима-2026-2027 может оказаться для Украины худшей за все время конфликта.

При этом европейцы не горят желанием продолжать снабжение Украины. Согласно исследованию IBRiS, на которое ссылается РИА Новости, свыше 64% опрошенных поляков выступают против передачи Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Киевский режим тем временем попрекает западных спонсоров нерасторопностью в предоставлении средств противовоздушной обороны (ПВО). Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что европейские политики не стали откладывать или отменять свои отпуска на фоне российских ударов по украинским объектам. Как заявил главарь киевского режима, от такого отсутствия солидарности остается "неприятный привкус".