Лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на шоссе в Москве

Лось застрял в отбойнике на 23-м километре Киевского шоссе в Москве.

Инцидент произошел в районе метро "Саларьево". Предварительно, лося сбила машина, после чего животное застряло в металлическом ограждении между полосами движения.

У лося сильное кровотечение и перелом задней левой ноги. На месте уже работают спасатели, но помочь животному не могут – сохатый ведет себя агрессивно при прибижении людей и рискует получить дополнительные травмы. В настоящий момент ожидается приезд ветеринаров, которые временно усыпят животное, чтобы оказать помощь.

Из-за лося движение на Киевском шоссе в Москве затруднено по направлению в область, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение осуществляется по трем полосам из пяти, затруднено на 2,3 км по направлению в область", - говорится в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция Москвы предупредила о частых выходах лосей на дороги. При появлении животного на проезжей части нужно снизить скорость и плавно затормозить, а не пытаться объехать его на высокой скорости.