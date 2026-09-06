У королевской семьи возникли серьезные проблемы из-за возвращения Меган и Гарри: "Это кошмар для дворца"

Возвращение герцога и герцогини Сассекских в Великобританию не принесет ничего хорошего Виндзора. Для Букингемского дворца поселившиеся под Лондоном Гарри и Меган и все станут кошмаром.

Супруги вместе с семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет прилетели в Великобританию из Калифорнии в конце августа. Гарри и Меган прожили в США шесть лет, однако теперь они останутся в Великобритании на продолжительный период, а Арчи и Лилибет уже зачислены в местные школы.

Сассекские по-прежнему не являются работающими членами королевской семьи после того, как шесть лет назад отказались от своих обязанностей и переехали в США. С тех пор они занялись рядом других проектов, включая сотрудничество с Netflix. Эксперты предупреждают, что коммерческая деятельность Меган может стать причиной напряжённости в отношениях с дворцом.

Королевский биограф Ричард Фицуильямс также предупредил, что насыщенный график Сассекских может даже "затмевать" публичные мероприятия королевской семьи.

"Кошмар для дворца заключается в том, что их невозможно контролировать. Совпадения в расписаниях, вероятно, будут означать, что королевские мероприятия окажутся в тени того, что решат делать Сассекские, а также того, что дворец будет — или не будет — предлагать им делать", — заявил Фицуильямс Fox News Digital.