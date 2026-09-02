ВЭФ во Владивостоке окрестили форумом результатов

Во Владивостоке Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет множество двусторонних переговоров с иностранными гостями. Сегодня - с главой правительства Монголии и вице-премьером Китайской народной республики. А завтра российский лидер выступит на пленарном заседании. На полях форума уже заключены сотни контрактов, регионы Дальнего Востока организовали красочные презентации.

Восточный экономический - главная точка притяжения во всем Азиатско —Тихоокеанском регионе для бизнесменов, представителей науки, культуры и, конечно же, первых лиц государств со всего мира. На четыре дня сюда, на остров Русский, съехались более пяти с половиной тысяч участников из восьмидесяти стран. В повестке встреч - десятки социально- значимых тем.

Не только российский, но и мировой бизнес сегодня все больше разворачивается на восток, особенно в современных политических условиях. Для этого здесь, на Дальнем Востоке России, создают уникальные экономические преференция. И площадка форума - транслятор нововведений и связующее звено между партнерами.

"ВЭФ открыл и продолжает развивать интерес Азии к России. Вот представьте себе, если бы не было ВЭФ, всем бы пришлось ездить в Петербург из Азии. Ну, они, конечно, тоже туда ездят, но не все. А сюда все ездят", - отметил Игорь Павлов, заместитель директора фонда РОСКОНГРЕСС, директор ВЭФ.

Этот форум уже одиннадцатый. За годы работы удалось преобразить Дальний Восток России, говорят и политики, и организаторы. В регионе уже создано 1118 новых предприятий и 163 тысячи рабочих мест, привлечено более шести триллионов инвестиций.

Девиз ВЭФ в этом году - "Дальний Восток – развитие во благо людей". Каждый из 11 регионов демонстрирует, чем славится их территория. Например, главное достояние Магаданской области, конечно же, золото. Посетителей привлекают забавными интерактивами.

В павильоне Магаданской области можно узнать свой вес в драгоценных металлах. Например, в золотых пельменях, морских ежах или даже чайках. Этот форум уже окрестили форумом результатов. Когда важно не только говорить о возможностях, но и показывать то, что уже сделано. Впереди еще три дня работы. И главное событие — пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным.