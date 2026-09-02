Более тонны синтетических наркотиков изъяли в Новгородской области

Более тонны синтетических наркотиков изъяли сотрудники МВД в Новгородской области. Ликвидировано крупное преступное сообщество, которое занималось изготовлением и продажей запрещённых веществ.

Операция прошла при поддержке ФСБ, Росгвардии, а также следователей МВД из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Задержаны шестеро подозреваемых, которые под руководством анонимных кураторов производили нелегальный товар в двух лабораториях.

В ходе обысков также найдено более 10 тонн реактивов. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.