Собянин: Марафон "Сила России" — проект для каждого жителя нашей страны

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во Всероссийском спортивном марафоне "Сила России" в Лужниках. Москва - спортивный город. В столице реконструируют стадионы, открывают физкультурно-оздоровительные комплексы и создают различные площадки. Каждый житель может найти свой вид спорта.

Шахматы, картинг, роллердром, каток и скалодром — десятки площадок, открытые тренировки и мастер-классы от звёзд спорта. Всё это — финал Всероссийского марафона "Сила России" в "Лужниках". Пятый сезон проекта собрал больше двух миллионов участников по всей стране.

"Мы в МГСУ реконструировали исторический спорткомплекс. Который находится на территории МГСУ, бассейн ввели, открытые площадки спортивные, а также там действительно есть где позаниматься. В Москве в целом занимаемся массовым строительством стадионов, ФОКов, спортивных площадок, так что Москва спортивный город. Я думаю, что он самый спортивный город мира", - отметил Собянин.

Удобная одежда и хорошее настроение - вот, пожалуй, и все условия для участия. Никаких ограничений. Марафон "Сила России" в очередной раз продемонстрировал: главное - не соревнования и медали, а возможность прикоснутся к миру спорта.

"Мы начинаем всегда с каких-то общих моментов, которые доступны всем роллерам вне зависимости от уровня катания. Потому что кто-то сейчас катается лучше, кто-то хуже. Мы найдём упражнения, которые подойдут всем. И потом я приехал не один, я приехал с командой и разделим всех по уровню катания на несколько небольших группок и позанимаемся", - рассказал Кирилл Рязанцев, двукратный чемпион мира по роликам.

В зоне катка все - от новичков до профессиональных спортсменов. Здесь можно рассекать лед, а можно просто неспешно скользить вдоль борта.

В зоне шахмат царит особая атмосфера, финал турнира. Отбор проходил по всей стране и здесь собрались лучшие из лучших. Главный приз - возможность померится силами с легендой.

"На самом деле, я считаю, что и мне будет не просто, потому что ребята сильные. Ну и, в любом случае, мне кажется, что этот турнир - он как бы больше проводится для популяризации шахмат, чем для каких-то спортивных достижений, для этого уже есть отдельные турниры. Прийти, отдохнуть, хорошо провести время, посетить разные активности. Замечательный день", - отметил Сергей Карякин, международный гроссмейстер.

За время марафона по всей стране прошло около 27 тысяч мероприятий. И, пожалуй, главная мысль, которую он уже не раз доказал: спорт доступен всем, а достижения и награды - совсем не обязательны.