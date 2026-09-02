В Москве прошла генеральная репетиция парада трамваев

В Москве минувшей ночью прошла генеральная репетиция парада трамваев, который состоится в воскресенье в рамках празднования Дня города.

Колонна из 18 машин проследовала от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. Таким же маршрут будет и во время парада. Специалисты отработали слаженность и равномерность движения техники, а также расстановку трамваев на конечной станции, где пройдет историческая выставка. Гости смогут зайти в каждый вагон и сделать фото. Также покажут и автомобили разных лет. Но и это ещё не всё.

"Мы подготовили масштабную развлекательную программу, интерактивные и фотозоны, исторические реконструкции, которые воссоздадут атмосферу 30-х годов, советские автоматы в стиле 80-х годов, и, конечно, бесплатные угощения и музыкальная программа", - рассказал Павел Сёмкин, начальник отдела информирования службы внешних связей Московского метрополитена.