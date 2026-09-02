Врачи оттачивают навыки в кадровом центре столичного Депздрава

От классических приёмов до новейших методик! Врачи осваивают самые разные навыки в кадровом центре столичного Департамента здравоохранения. Отточить мастерство помогают симуляторы и другая техника - всего более 1100 единиц. Причём, обучение доступно для медиков со всей страны.

От живого человека не отличишь: на нём отрабатывают вентиляцию лёгких. Рядом - тренажёр для малоинвазивных операций: от аппендицита до шунтирования. А на интерактивных досках можно подробно рассмотреть анатомию человека. Всё, чтобы врачи могли отточить свои навыки без вреда для реального пациента.

В арсенале центра - больше 1100 единиц техники. Симуляторы хирургии, эндоскопии, акушерства, фантомы, манекены, аппараты УЗИ. Каждый тренажёр живёт по своему сценарию - вплоть до анафилактического шока с падением пульса и расширением зрачков.

Всего в центре - более 50 программ для врачей и медсестер. Учиться можно очно, заочно или дистанционно. Закрепляют свои знания врачи под руководством опытных преподавателей.

"На манекене для отработки сердечно-легочной реанимации мы имеем возможность видеть в режиме реального времени качество проводимых компрессий, то есть глубину, какие-то возможные ошибки, которые могут возникать, которые мы естественно разбираем и наша задача – поправить их", - рассказал Илья Деменьшин, врач анестезиолог-реаниматолог.

Центр сопровождает врача на всех этапах, помогает выстроить карьерную траекторию - от первой аккредитации до повышения квалификации.

"Медицина не стоит на месте, каждый день происходят изменения, они внедряются в систему московского здравоохранения, появляются новые технологии, инновационные методики, поэтому каждому работающему врачу нужно постоянно непрерывно повышать свое медобразование", - сообщила Анастасия Камашева, директор Кадрового центра.

Пройти обучение могут не только столичные врачи. Московский опыт перенимают медики из многих регионов.

"Я не ожидала, что обучение будет на таком высоком уровне, мне очень понравилось. Узнала очень много нового, преподаватели все высококвалифицированные, объясняют все простыми словами", - говорит Айсылу Кучукбаева, врач-терапевт.

Здесь не просто читают лекции - спорят, решают сложные задачи, обсуждают редкие случаи. А ещё учат работать с собственными эмоциями: как не выгорать, справляться со стрессом и находить общий язык с коллегами и пациентами.