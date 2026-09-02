В МХТ имени Чехова и театре Вахтангова стартовал новый сезон

Премьеры и не только. Новый 129-й сезон открыли сегодня в МХТ имени Чехова. Театр продолжит свои проекты. В том числе и вручение "Чайки", МХАТовские пятницы, а также конкурс короткометражного кино.

А первую премьеру сезона зрители увидят уже сегодня вечером. На Малой сцене покажут спектакль "Коля Красоткин" по Достоевскому. А скоро Константин Хабенский представит спектакль "Любовь, долги и сенокос" по произведениям Чехова. При этом худрук продолжит открывать для театра новые имена.

Новый 106-й сезон сегодня открыли и в театре Вахтангова. Первая премьера - спектакль "Легенда о Паганини" по пьесе Владимира Балашова - уже сегодня вечером. Среди новинок осени - постановки артистов-вахтанговцев. Которые пробуют свои силы в режиссуре.

Одна из первых - "Варшавский набат". А в конце октября на основной сцене зрители увидят новый масштабный спектакль "В моей груди колокол". Обращаясь к коллегам, вспомнили и о традициях, заложенных основателем легендарного театра.