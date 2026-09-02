Елена Проклова отметила день рождения в одиночестве: "С людскими особями я не особо общаюсь"

Сегодня, 2 сентября, свой день рождения отмечает известная актриса Елена Проклова. Ей исполнилось 73 года. Когда-то она считалась одной из самых востребованных артисток. Однако сейчас Проклова забросила профессию, переехала в Сочи, где живет в горах в уединении и пишет иконы.

"Наконец-то я на пенсии и могу позволить себе работать ровно столько, сколько хочу, чтобы поддерживать тот образ жизни, который мне нужен и нравится. Я пенсионер, так что мне уже можно заниматься любимым делом. Каждый день меня радуют мои иконы, которые я пишу, природа, которая меня окружает. А с людскими особями я не особо общаюсь", - поведала Проклова.

Актриса призналась, что сама себе завидует. Она наконец делает то, что ей нравится и живет, как хочет. "Рядом дочки, супруг, они каждый день звонят, радуют меня", - отметила именинница.

Третий супруг, бизнесмен Андрей Тришин, с которым она оформила развод несколько лет назад, но все равно продолжает плотно общаться, живет в Подмосковье. Елена же в основном обитает в Сочи. Расстояние, по словам актрисы, их совершенно не разделяет.

"Я когда прилетаю в Москву играть в спектаклях, то живу в нашем доме или он ко мне прилетает. Мы пересекаемся ровно столько, чтобы быть счастливыми, не уставать друг от друга. И чем раньше человек понимает, что нужно жить свою жизнь, только свою, тем дольше он счастлив", - заявила Проклова Woman.ru.

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