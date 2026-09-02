Кремль отметил беспрецедентный уровень отношений с Китаем

Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентный уровень за всю историю. Об этом говорится в материалах администрации президента России Владимира Путина, подготовленных к его встрече с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Как подчеркивает Кремль, взаимоотношения Москвы и Пекина не зависят от политической конъюнктуры. Наши страны рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров и неизменно придерживаются принципов взаимного уважения, равноправия, доверительного диалога.

Указывается в материалах также на неизменность "решительной взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим суверенитет, территориальную целостность и другие жизненно важные интересы сторон".

Китай занимает первое место среди российских внешнеторговых партнеров, а товарооборот между Россией и Китаем за первую половину 2026 года демонстрирует уверенную позитивную динамику. Расширяется и инвестиционное сотрудничество, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Москва и Пекин подают пример всему миру, как надлежит выстраивать отношения между странами и народами. Политик подчеркнул самодостаточность и независимость российско-китайских отношений.

За развитием российско-китайских отношений пристально следят на Западе, где никто давно не скрывает, что дружеский тандем Москвы и Пекина вызывает большую обеспокоенность. Особое внимание западных журналистов и политологов было приковано к майскому визиту Владимира Путина в Поднебесную, приуроченному к двум юбилеям: 25 лет исполнилось в 2026 году Договору о добрососедстве и 30 лет — Соглашению о стратегическом партнерстве.