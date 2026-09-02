Украина, которой Евросоюз одобрил выделение кредита на 90 миллионов евро, уже жалуется на отсутствие денег. На ненасытность киевского режима указал в среду, 2 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как отметил политик, "Украина уже кричит, что у нее нет денег", хотя совсем недавно был согласован огромный кредит. С учетом этого Фицо пообещал, что "пока я буду председателем правительства, никогда не соглашусь на европейском уровне, чтобы Словакия стала частью какого-то кредита или финансового дара".

Лидер нидерландской "Партии свободы" Герт Вилдерс возмутился просьбой Киева к Нидерландам выделить 2 миллиарда евро на продолжение военной поддержки. Соответствующее заявление украинского посла в Гааге Вилдерс прокомментировал фразой "Какая наглость со стороны этого человека!" (цитаты по ТАСС).

На парадоксальную способность Украины всасывать спонсорские деньги, как черная дыра, указал ранее лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи. Он саркастично предположил, что скоро главаря киевского режима Владимира Зеленского сделают консультантом итальянского Минфина "за его доказанную способность урвать миллиарды западных стран".

Однако Зеленский без стеснения продолжает выпрашивать у западных спонсоров больше денег. Утративший легитимность президент Украины посетовал на то, что "подорожала война", поэтому "ресурса нужно больше, дефицит больше".