Собянин: Расширим поддержку создания современных производственных объектов

Мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях рассказал о создании промышленной инфраструктуры в рамках программы КРТ. Через четыре года площадь высокотехнологичной промышленной застройки мегаполиса может вырасти почти в два раза и будет составлять более 25 миллионов "квадратов".

"Ключевой вклад в решение этой задачи призвана внести программа КРТ, в рамках которой неэффективно используемые территории трансформируются в новые кварталы комплексной сбалансированной городской застройки. На данный момент в рамках заключенных городом договоров о КРТ планируется построить около 2,25 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры, в первую очередь для размещения высокотехнологичных производств на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и на других площадках. В результате реализации проектов создадут около 22,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Всего же в Москве на данный момент в стадии проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ, из которых 46 предусматривают размещение в том числе промышленной инфраструктуры. Помимо этого, большинство проектов включает создание озелененных территорий, выставочных пространств и других популярных точек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что программа КРТ становится катализатором возрождения целых районов. В стадии проработки и реализации находятся более 470 проектов.