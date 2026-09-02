Куда на самом деле отправились Усольцевы: неожиданные данные об исчезновении семьи

Семья Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае почти год назад. Сергея, Ирину, их дочь Арину и собачку Ладу ищут тысячи волонтеров, но на сегодняшний день нет ни единой зацепки.

Правоохранители уверены, что выжить туристам не удалось. А пользователи Сети строят догадки и считают, что семья могла сбежать из страны.

В свою очередь знакомый Усольцевых Валентин Дегтярев заявил, что семью следует искать в Кутурчине в районе юрты, принадлежащей местному предпринимателю. Якобы сведений о том, что Усольцевы покинули этот район, нет, значит они все еще укрываться там. И вероятнее всего, они шли именно к юрте, а не в горы. По словам Дегтярева, очень подозрительно, что Ирина и Сергей для прогулки по тайге они взяли маленького ребенка и собаку, которая не в силах пройти больше пары километров.

Валентин отмечает, что в юрте найдут лишь останки двух взрослых и ребенка. Он предположил, что сейчас поисковиков не пускают осмотреть подозрительный объект, мол, кто-то мог попытаться отвлечь их внимание.

Между тем ранее сообщалось, что найденные в автомобиле семьи Усольцевых 300 тысяч рублей смогут перейти близким родственникам после признания владельца этой суммы умершим. Как пояснил адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко, наследник или наследники смогут обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство и получить средства наравне с другим имуществом.

После 28 сентября расследование по факту исчезновения семьи может быть приостановлено, сообщил ученый-правовед Иван Соловьев. "Отведенный срок предварительного следствия истекает и пока нет ни одной достоверной версии о том, что случилось, как и подозреваемого", — заявил эксперт.