Путин осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин"

Из Киргизии Владимир Путин направился во Владивосток с двухдневной рабочей поездкой. График президента, как всегда, насыщенный.

Глава государства осмотрел один из самых современных рыболовных траулеров в мире – "Капитан Юнак". По своим техническим характеристикам он превосходит все ранее построенные российские аналоги.

Президент посетил и крупнейший в стране судостроительный комплекс - верфь "Звезда", где осмотрел танкер "Петр Столыпин". Ледокол предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути во льдах толщиной более двух метров.

Путина впечатлили размеры газовоза, равные трем футбольным полям. Глава государства высоко оценил его технологичность и вспомнил, как создавались возможности для производства судов такого типа.