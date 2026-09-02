Сотрудники СБУ и ГУР устроили смертельную перестрелку в Киеве

В центре Киева сегодня была слышна стрельба. Есть погибшие и раненые. Речь не про обычные разборки криминальных элементов, а большой конфликт между украинской разведкой и СБУ.

Первые стычки произошли ещё ночью. По предварительной информации, сотрудники ГУР открыли огонь из автоматов по машинам коллег из-за ареста националиста, который связан с мошенническими колл-центрами и запрещённой в России организацией "РДК".

После первых выстрелов конфликт удалось замять. Место ЧП оцепили. Через несколько часов в этот район прибыла другая группа спецназа, и ситуация повторилась. В результате убит сотрудник Главного управления разведки Украины, ещё как минимум 3 человека ранены. В СБУ заявили, что во время следственных действий на них напала неизвестная группа военных.