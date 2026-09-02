Собянин: На ВДНХ откроется выставка "Искусство сцены. Академическая живопись"

На ВДНХ 10 сентября откроется масштабная выставка "Искусство сцены. Академическая живопись", сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

По словам мэра, в павильоне №1 "Центральный" гости увидят около 200 редчайших произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В числе экспонатов - полотно Ореста Кипренского "Дмитрий Донской на Куликовом поле", а также знаменитые картины Ильи Репина, Карла Брюллова, Василия Сурикова.

Как уточнил глава города, сердце экспозиции - инсталляция "Костюм" под куполом павильона.

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