Эрдоган интригующе высказался о перепродаже российских С-400

Москва и Анкара обсуждают все важные темы. Об этом рассказал в среду, 2 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик прокомментировал курсирующие слухи о том, что ради участия в программе американских истребителей F-35 Турция готова передать третьей стороне ракетные комплексы С-400, приобретенные ранее у России.

Эрдоган не ответил прямо на вопрос о дальнейшей судьбе комплексов, но заверил, что "мы обсудили с господином Путиным все вопросы, включенные в нашу двустороннюю повестку дня". При этом турецкий лидер подтвердил, что продолжаются переговоры по поводу повторного включения Турции в программу F-35.

Тему отношений с Западом затронул Эрдоган и в контексте взаимоотношений Турции с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Политик рассказал, что возможное вхождение страны в этот формат не будет означать сворачивание отношений с западными государствами, сообщает ТАСС.

В июле российский посол в Анкаре Сергей Вершинин рассказал, что Россия и Турция поддерживают контакты относительно судьбы зенитных ракетных систем С-400. Сопутствующие вопросы обсуждаются на экспертном уровне в соответствии с контрактами, подписанными между Россией и Турцией. При этом, заверил дипломат, Москва всегда с пониманием относится к запросам своих партнеров, включая Анкару.