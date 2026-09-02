Располневшая Ольга Орлова показала новую фигуру

Ольга Орлова этим летом путешествовала. Результаты отдыха оказались для нее неутешительны.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ольга Орлова опубликовала несколько фотографий, сделанных во время отдыха. Известная певица и телеведущая посетовала на то, что в результате набрала лишние килограммы.

"Как же быстро убежало лето и еще быстрее набежали лишние килограммы. Здравствуй, моя суровая голодная осень", - сообщила Орлова.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Ранее Ольга записала видео с "криком души". Она пожаловалась на то, что есть люди, которые едят и не поправляются, а есть те, кто толстеет от крошечной порции. Телеведущая дала понять, что относится ко второй категории. Орлова посетовала, что если как следует поужинает, то обязательно наберет лишние килограммы. А чтобы сбросить вес, ей приходится сильно ограничивать себя в еде, что артистке категорически не нравится.

Напомним, что Ольга Орлова состоит в браке за бизнесменом Валерием. В 2023 году певица родила дочь Анну. Причем беременность артистка не афишировала до тех пор, пока большой живот стало невозможно прятать. Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто давал ей нравоучительные советы. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>