FIBA сняла ограничения со всех российских баскетболистов

Международная федерация баскетбола (FIBA) решила снять ограничения со всех российских и белорусских игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3x3.

В апреле 2026 года Россия и Беларусь получили специальное разрешение на регистрацию команд среди игроков в возрасте до 21 года в конференциях юношеской Лиги наций в формате 3×3, которые пройдут в Китае и Малайзии. Вопрос участия сборных России по баскетболу 3х3, в том числе в Олимпийским играх 2028 года, будет обсуждаться на центральном совете FIBA в декабре.

В Российской федерации баскетбола (РФБ) назвали это событие еще одним шагом к возвращению в мировой спорт и пообещали продолжать взаимодействие с FIBA по дальнейшим шагам.

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что "активно идут все переговоры, вопрос возвращения очень сложный". Определенные опасения вызывает комплекс вопросов: логистика, визы, обеспечение безопасности, особенно, когда турниры проводятся в Европе. Однако "FIBA делает правильно, когда вместе с МОК и Ассоциацией летних видов спорта вместе ищут оптимальное решение именно по возвращению сборных".

Член исполкома Российской федерации баскетбола и президент Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что снятие санкций с российских баскетболистов стало возможным благодаря последовательной работе Минспорта и Олимпийского комитета России: "Это, без сомнения, очень важный и позитивный сигнал".