Полина Диброва бьет тревогу из-за разрыдавшейся на публике Елены Товстик: "Помогите!"

Елена Товстик тяжело переживает развод с миллиардером. Роман не устоял перед красавицей-соседкой и, оставив жену с шестью детьми, ушел к Полине Дибровой. Супруга телеведущего ответила на чувства Товстика, уже год они живут вместе.

Многодетная мама сначала активно критиковала в соцсетях экс-супруга, выставляя его плохим отцом, а теперь взялась за соперницу. Елена уверяет, что Полина развращает ее детей.

Диброва же в свою очередь считает, что Товстик нужна помощь. Дело в том, что Елена каждый день рыдает на публике, посвящая Роману посты в соцсетях. Многодетная мама не может смириться с разводом и устраивает истерики. Товстик обвиняет соседку и бывшего мужа в вопиющем предательстве и цинизме.

Поначалу Полина не обращала на это внимания, но терпение Дибровой лопнуло, она намерена судиться с экс-женой Романа, чтобы защитить себя и своих детей от онлайн-нападок бывшей подруги. При этом Полина сочувствует Елене. Так, во время общения с поклонниками она попросила людей помощь несчастной Товстик.

"Пока есть время, давайте просто пообщаемся, пишите вопросы под этим постом, касающиеся творчества, бизнеса и интересов, материнства, спорта и питания. Что рассказать? Личная жизнь под запретом", — обратилась к подписчикам Диброва.

Одна из пользовательниц Сети ей ответила: "О личной жизни мы и спрашивать не будем, там Лена все рассказывает ежедневно". Полина мимо такого комментария пройти не смогла. "Смешно и грустно одновременно. Помогите женщине", — призвала экс-жена шоумена.