Нет никаких оснований говорить об отмене полетных программ турецких авиакомпаний, связанных с Россией. Об этом заявили в среду, 2 сентября, в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На фоне сообщений об отмене ряда рейсов между Россией и Турцией авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus пошли слухи о том, что турецкие перевозчики решили пересмотреть свои полетные программы.

Однако в АТОР заверили, что отмены рейсов были лишь точечными и ситуативными — подобное случалось и прежде, туроператоры оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы. У россиян, запланировавших отдых в Турции, нет оснований аннулировать туры.

Тем временем компания Pegasus Airlines объявила, что отменила ночные рейсы 1-2 сентября на российском направлении по эксплуатационным соображениям. Со 2 сентября перевозки осуществляются в плановом режиме, с дополнительными рейсами для пассажиров отмененных перелетов, сообщает ТАСС.

Ранее российский Минтранс заверил, что не допустит каких-либо значимых перерывов в работе гражданской авиации. Глава ведомства Андрей Никитин подчеркивал, что министерство сотрудничает с Минобороны и силовыми структурами, учитывая потенциальные угрозы и постоянно совершенствуя требования безопасности полетов и аэропортов.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал газете "Взгляд", что даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тысяч метров. Тем не менее, атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации, а сейчас главарь киевского режима Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами и "окончательно превращается в террориста".