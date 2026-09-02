Конфликт на Украине и антироссийская политика некоторых западных стран не привели к достижению цели по изоляции России. Это признают иностранные журналисты на фоне активного участия российских политиков в международных форматах.

Как пишет Foreign Policy, "Россия по-прежнему далека от статуса международного изгоя". Это подтверждается поездкой в Соединенные Штаты российского министра финансов Антона Силуанова, который встретился с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Участие российского лидера Владимира Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке также подтверждает, что Россия далеко не в изоляции.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что попытки изолировать Россию в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что мы видели много рестрикций и обещаний изолировать российскую экономику, однако "нам удавалось адаптироваться к любым санкциями и справляться с любыми угрозами".

Бывший министр энергетики Греции, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" Панайотис Лафазанис отметил обратный эффект попыток изолировать Россию. Политик, которого цитирует ТАСС, заявил, что действия западных государств лишь усилили глобальную политическую, экономическую, технологическую и военную мощь России.