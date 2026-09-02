Россия и Беларусь договорились по всем вопросам

Минск и Москва смогли договориться по всем вопросам. Для закрепления новых соглашений с Россией президент Беларуси Александр Лукашенко дал соответствующие поручения правительству, сообщил премьер-министр республики Александр Турчин.

Как сообщает агентство БелТА, Турчин назвал нынешнее состояние белорусско-российских отношений весьма позитивным. Премьер уверен, что достигнутые договоренности будут закреплены, Минск и Москва будут их успешно реализовывать.

Ранее стало известно, что Беларусь готова к сотрудничеству с Россией в добыче полезных ископаемых на Дальнем Востоке. Российский регион бурно развивается, создаются инфраструктурные проекты, новые отрасли экономики. Беларусь поставляет продукции БЕЛАЗа, МАЗа и МТЗ в Еврейскую автономную область. Минск также участвует в инфраструктурных проектах в сферах общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, водоочистки, заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.