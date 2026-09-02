Больной раком Лерчек стало хуже: она оказалась в клинике

В феврале Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, родила четвертого ребенка. Однако радость оказалась омрачена страшной новостью. Оказалось, у многодетной матери онкологическое заболевание. Вскоре выяснилось, что речь идет о четвертой стадии рака желудка. Болезнь распространилась по всему организму.

С тех пор Чекалина прошла девять курсов химиотерапии. Она не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн, посещает светские мероприятия и даже запустила новый бизнес.

Однако Лерчек стало хуже. Возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, выложил видео с избранницей и сообщил, что она в клинике. Чекалина страдает от сильных болей в ноге и спине. При этом КТ ничего не показала. А сегодня была проведена МРТ.

"Не хочу жаловаться, но боль действительно адская. Я нахожусь под сильными обезболивающими. Мне уже хочется скорее найти эту причину, чтобы не было этих болей", - призналась бледная как полотно Лерчек.

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Ранее в близком окружении блогера рассказали, что она будет лечиться до конца жизни. "Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели", - сообщил знакомый с ситуацией человек.

Напомним, что таргетная терапия относится к перспективным методам молекулярной медицины, будущему в лечении онкопатологий. Таргетные лекарства разрабатываются под конкретный мутировавший ген раковой клетки данного вида опухоли.

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