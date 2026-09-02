Временный поверенный в делах Германии в России Бернд Финке вызван на Смоленскую площадь. Об этом рассказали в среду, 2 сентября, в российском Министерстве иностранных дел.

Как уточнили в ведомстве, это связано с антироссийскими заявлениями и действиями германских властей. Накануне официальный Берлин обвинил Москву в появлении беспилотника в аэропорту Лейпцига и анонсировал ряд недружественных шагов, включая закрытие генконсульства России в Бонне.

Между тем депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре скептически высказался о версии официального Берлина относительно причастности России к появлению дрона в аэропорту Лейпцига. Политик указал на нехватку доказательств: "Это очень шатко. И решения еще не вынес ни один суд" (цитата по ТАСС).

Заместитель главы фракции "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер, в свою очередь, предположил, что германское правительство использует инцидент с беспилотником в Лейпциге для наращивания поддержки Киева. Он также напомнил, что после подрыва "Северных потоков" Берлин действовал совершенно иначе: несмотря на установление подозреваемых, которые оказались украинцами, диверсия осталась "без политических последствий для Киева".