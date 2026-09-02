Переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса. На это указал в среду, 2 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

Пекин не оставил без внимания угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Журналисты подметили, что перевозчики КНР также летают в небе над Россией.

Го Цзякунь призвал все стороны конфликта на Украине сохранять спокойствие и сдержанность, а также сообща содействовать скорейшей деэскалации ситуации и созданию условий для политического урегулирования кризиса, сообщает РИА Новости.

Тем временем председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский идет по пути главаря "Аль-Каида" (признана террористической организацией и запрещена в России) Усамы бен Ладена и превращается в нового террориста номер один. Договариваться с такими людьми нельзя, поэтому "мы последовательно выкорчевываем на корню это мировое зло".

Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил опасность Зеленского даже для его западных спонсоров. Как написал политик в своем MAX-канале, "его хозяевам пора от него избавляться", причем "срочно, пока его срывы не вылезли им боком". Константинов подчеркнул, что "мы и сами могли бы это исполнить в самое ближайшее время: на смертный приговор он давно уже наворотил дел".