Друг раскрыл подробности смерти экстрасенса Елены Ивашиной: "Она болела очень сильно"

Экстрасенс Елена Ивашина скончалась 1 сентября. Ей было 43 года. Причиной смерти звезды шоу "Экстрасенсы. Реванш" официально назван инсульт. Однако ее друг Никита Турчин уверяет, что Елена уже давно испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

"Мы каждый раз с ней переписывались, любой ее ответ на вопрос „Как дела?“ был: „Я болею, но держусь“. Мы с ней знакомы с кастинга ее первого сезона. Она потрясающая, живая, честная, настоящая. Она болела. Болела очень сильно, это такой сопутствующий букет заболеваний", — поделился Турчин.

По словам Никиты, Ивашина пыталась лечиться и у врачей в поликлинике, и у всевозможных знахарок. При этом сама она продолжала работать, принимать клиентов и помогать с их недугами. Турчин считает это огромной ошибкой.

"Пропускала все через себя, а это большое количество обид, горя, болезней, с которыми приходят клиенты… Если есть проблемы по здоровью, то, наверное, не нужно было за это браться. Но вот она хотела помочь многим, кто видел в ней последнюю надежду", — рассказал экстрасенс "СтарХиту".

Прощание с Еленой Ивашиной пройдет 4 сентября. Никита призвал поклонников мистического шоу не устраивать из похорон клоунаду и с уважением отнестись к родственникам усопшей.

"Во всех интернет-пабликах по „Битве“ это уже выложили, поэтому я убежден, что эта история из траура будет превращена в фан-встречу с малолетними фанатами, которые придут и будут устраивать там фотосессии, кричать „сикс севен“", — заключил Турчин.