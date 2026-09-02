Стартовал прием заявок на XII Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София"

Самодеятельные (непрофессиональные) творческие коллективы из малых городов и сельских поселений приглашаются к участию в конкурсной программе XII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София", которая пройдет с 14 сентября по 31 октября 2026 года.

Открытие юбилейного XII сезона состоялось 26 мая 2026 года в Национальном центре "Россия" в рамках третьего Форума тружеников села. В конкурсе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России в двух возрастных категориях: – детская – 10 – 17 лет; – взрослая – от 18 лет и старше.

Участники могут подать заявки по трем основным направлениям. Подробности представлены здесь.