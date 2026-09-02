Путин провел совещание по развитию Дальнего Востока

Владимир Путин прилетел во Владивосток, где 3 сентября примет участие 11-м Восточном экономическом форуме. А пока что президент успел провести совещание по развитию округа.

В этом году в округе введут пять новых погранпереходов, что позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов. Также за три последних года в ДФО в пять раз выросло число иностранных туристов, россияне также чаща стали приезжать на Дальний Восток.

Возродили судостроение - за четыре года спустили на воду 31 судно. Сейчас возводится два новых завода по микроэлектронике. Это увеличивает потребности в электричестве. Нужно 3 гигаватта дополнительно. И впервые средняя цена квадратного метра жилья на Дальнем Востоке стала ниже, чем в среднем по стране.