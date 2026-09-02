Громкие крики на русском языке и автоматные очереди: прямо посреди жилых домов в Киеве - перестрелка между сотрудниками украинских спецслужб ГУР и СБУ. В СБУ утверждают, что следственная группа приехала с обыском по делу о готовившемся теракте. Однако ей перегородили дорогу неизвестные людей с оружием. Бойцы украинского спецназа сами записали на видео начало конфликта.

Казалось бы, жители Украины привыкли ко всему. Во время насильственной мобилизации людей похищают и убивают. Но даже они были удивлены тому, как две спецслужбы решают свои дела под покровом ночи. Уже днем разборки продолжились с новой силой. В результате сотрудник ГУР убит, еще несколько человек получили ранения.

К месту перестрелки направили колонны военной техники. Армейские подразделения заставили конфликтующие стороны сложить оружие. Задержаны несколько человек. По предварительным данным, причиной конфликта украинских спецслужб могло стать задержание россиянина, который работал в ГУР. По другой версии, они не поделили возможность "крышевать" мошеннический колл-центр.

"Это свидетельствует о том, что система идет в разнос. Что спецслужбы не просто конкурируют, но и находятся в прямой оппозиции друг друга. Это, как правило, свидетельство полного паралича государственной власти", - отметил Александр Камкин, доцент кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.

По данным международных организаций суммарный доход украинских колл-центров превышает один миллиардов долларов в месяц. Причем от их мошеннических действий страдают не только жители России, но и европейских стран. Как сообщают украинские СМИ, за несколько часов до перестрелки ГУР и СБУ Зеленский анонсировал закон об ужесточении уголовной ответственности за организацию таких колл-центров. Не исключено, что именно это послужило спусковым крючком для сотрудников спецслужб, которые ночью решили устроить бандитскую стрелку.

То, что произошло ночью, ни в СБУ, ни в ГУР не комментируют. Они лишь выпустили совместное заявление, что якобы сорвали теракт, который, по их версии, готовила ФСБ. Видимо, даже в том, что две спецслужбы просто не поделили криминальные деньги, виновата Россия. Однако, как сообщают украинские СМИ, причиной конфликта могла стать личная вражда бывшего главы ГУР Буданова, признанного в нашей стране террористом, и исполняющего обязанности руководителя СБУ Поклады.