Собянин: Платформой "МосМедИИ" пользуются 2,5 тыс. медорганизаций из 75 регионов

В московском Центре лучевой диагностики сегодня работают сервисы искусственного интеллекта для анализа снимков КТ, МРТ, флюорографии, рентгена. Компьютерное зрение распознает до 14 различных патологий. Но последнее слово - за врачом.

"Такие технологии ускоряют работу врача, делают ее более точной, не позволяют врачу допустить какой-то промах или неточность в своей работе. На месте один врач может посмотреть изображение, а второе мнение дает искусственный интеллект благодаря платформе "МосМедИИ", -говорит Антон Владзимирский, заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Меньше ошибок, быстрее диагноз. И что важно - к платформе сегодня имеют доступ доктора из регионов. Через систему каждый месяц проходит 1 миллион 400 тысяч исследований. Из них порядка 80% из других городов.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили центр и пообщались с врачами.

"Сегодня 75 регионов, 2500 клиник подключились к этим сервисам. За два с небольшим года уже проанализированы и выданы диагнозы по 18 миллионов таких снимков по всей стране. И дальше мы видим в арифметической прогрессии растет количество таких снимков, диагнозов, которые мы делаем. Ну и, естественно, и качество сервисов, и количество этих сервисов также растет", - отметил глава города.

В общей сложности платформа предлагает регионам 18 сервисов для расшифровки различных снимков. Подключение происходит через единый центр. Власти субъектов сами выбирают, какие именно ИИ-сервисы им нужны.

"Качественное лечение начинается с качественно поставленного диагноза. И при внедрении искусственного интеллекта и той модели, которую предложила Москва, это фактически повсеместно распространилось. То есть теперь не нужно стремиться попасть к качественному врачу, искать у кого-то, спрашивать фамилию, к кому можно прийти. Это гарантирует безошибочный результат постановки диагноза", - сказал Мурашко.

Схема простая: врач из любого региона загружает в систему снимок - и получает предварительное заключение с возможным диагнозом. Основная масса запросов обрабатывается меньше чем за пять минут.

Искусственный интеллект не заменяет врача, а экономит его время. И помогает точнее поставить диагноз. Это и есть суть цифровой медицины. Главный плюс - регионам не пришлось ничего изобретать, они получили готовые обкатанные сервисы.

На мониторах - снимки из разных уголков страны: Ямал, Краснодарский край, Якутия, Калининград. Везде свои пациенты, свои клиники, но принцип работы общий. Все лучевые исследования проходят через московскую программу. А значит, пациенты со всей страны теперь могут рассчитывать на диагностику столичного уровня.