Глава Минфина США обвинил Киев в росте мировых цен на энергоносители

Украина виновна в росте мировых цен на энергоносители. С обвинениями в адрес Киева выступил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам главы американского Минфина, сейчас мир переживает энергетический шок. Частично это обусловлено влиянием конфликта на Украине, поскольку Киев решил атаковать российские энергетические активы и мощности по переработке. Такие действия создают ценовое давление в глобальном масштабе, сказал Бессент.

Еще один фактор, создающий дополнительное давление на цены, заявил Бессент – конфликт с Ираном. Американский министр уверен, что после завершения боевых действий цены снизятся, они уже пошли вниз, приводит слова чиновника ТАСС.