53-летняя Юлия Высоцкая сверкнула стройными ножками в белоснежных мини-шортах

Юлия Высоцкая не перестает удивлять поклонников. На этот раз актриса появилась на людях в коротеньких шортах и представила себя во всей красе.

Юлия Высоцкая в конце лета отметила 53-й день рождения. Но выглядит она гораздо моложе. Секрет красоты артистки в занятиях спортом. Юлия не прибегает к услугам пластических хирургов, она упорно работает и соблюдает диету.

На днях Высоцкая решила похвастаться идеальной формой. Актриса опубликовала на своей странице в соцсети свежий снимок. Для фото она надела спортивный костюм с мини-шортиками, подчеркивающими идеальные ноги. Волосы Юлия спрятала под бейсболкой, а дополнила образ браслетами на руках. При этом позировала она босой.

Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги Высоцкой. Для пущего эффекта актриса расставила их на снимке широко, а одну руку кокетливо засунула в карман. Кадр получился роскошный.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Муж актрисы режиссер Андрей Кончаловский в восторге от ее вида. Юлия и Андрей счастливы в браке уже 28 лет. Разница в возрасте в 36 лет не помешала их любви. Актриса родила от режиссера двоих детей, но в 2013 году семейство пережило большое горе. Кончаловский с дочкой Машей попали в аварию во Франции, с тех пор девочка в коме. Но семья смогла сплотиться и пережить это несчастье, став еще крепче. Кроме того, несколько лет назад пара взяла приемную дочь. Девочку зовут Соня.